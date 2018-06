Mondial 2018 : Brésil décevant- La suisse tient bon

Le Brésil et la Suisse ont partagé l'enjeu 1-1, dimanche soir à l'Arena de Rostov. La Serbie occupe seule la tête du groupe E avec trois points, grâce à sa victoire 0-1 sur le Costa Rica dans l'après-midi, au terme de la première journée.



Quatre ans après son humiliation en demi-finale de sa Coupe du monde, le Brésil a signé une entrée en demi-teinte en Russie, neutralisée par une Nati valeureuse en défense.



La Suisse tient bon et offre un bon match nul contre l’un des favoris au titre du mondial. Le match se termine par 1 but partout.



Pour rappel, le Brésil ouvrait le score à la 20e grâce à une frappe enroulée de l'extérieur de la surface de Philippe Coutinho qui venait se loger dans la lucarne du portier suisse, Yann Sommer.



En deuxième période, La Suisse répond par son milieu, qui, isolé au petit rectangle sur corner, plaçait sa tête hors de portée d'Alisson Becker, le gardien des buts de la Seleçao.