« Entrepreneur de la Semaine »/ Manque d'or et d'argent des Artisans du Sénégal: Des bijoutiers de Pikine alertent... Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Mai 2024 à 21:35 | | 0 commentaire(s)| Les bijoutiers de Pikine, accrochés par Leral Tv dans son 4e numéro de l’Emission « Entrepreneur de la Semaine » alertent les nouvelles autorités gouvernementales sur le déficite criant de l'or et de l'argent au Sénégal. Le président des artisans bijoutiers tabliers, estime que plus 24 milles tonnes d'or sont sortis du territoire sénégalais sans que le moindre gramme ne soit laissé aux artisans du Sénégal. Une situation qui occasionne plusieurs importations des bijoutiers pacotilles qui causent d'énormes difficultés le marché.



