Mondial 2018- Cheikh Kouyaté : "Nous sommes prêts" +++De l’envoyé spécial de l’APS : Salif Diallo+++

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Juin 2018 à 15:53



Moscou, 17 juin (APS) - L’équipe nationale de football du Sénégal est prête et décidée à faire un bon résultat contre la Pologne ce mardi, pour son premier match comptant pour la phase de groupes du Mondial 2018, a assuré son capitaine Cheikhou Kouyaté, lundi en conférence de presse.

"Nous sommes prêts, nous avons travaillé comme des chiens mais là, c’est comme si le rêve de gosse devenait une réalité", a déclaré le capitaine des Lions. "C’est le moment de faire plaisir au peuple sénégalais", a ajouté le milieu de terrain international de West Ham (élite anglaise), selon qui le Sénégal compte jouer tous ses matchs "comme des finales". Il en sera ainsi du match contre la Pologne, "une finale qu’il faut jouer et à gagner", même s’il ne s’agit pas non plus de ’’surjouer’’ cette rencontre, a indiqué Cheikhou Kouyaté. "Ce serait dangereux de vouloir tout changer parce que c’est une phase finale de Coupe du monde", a-t-il par ailleurs souligné, insistant sur le fait de "prendre les rencontres les unes après les autres". Prié de dire si les défaites des trois représentants africains pourraient avoir une incidence sur la manière d’aborder la rencontre contre la Pologne, il a répondu par la négative. "Non, c’est le premier match, il est important mais il n’est pas décisif même si l’objectif reste de gagner", a-t-il déclaré.







SD/BK

