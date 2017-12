Mondial 2018-Club et sélection : Keita Baldé, le mal-être du prodige Il connait un petit coup de mou avec Monaco (France, L1), alors qu'il était sur un nuage en début novembre. En sélection, il a été zappé par Aliou Cissé lors de la cruciale double confrontation contre l'Afrique du Sud pour la qualification au Mondial 2018. Faut-il s'inquiéter ?

Il y a des moments où tout se fait à l’envers pour le joueur. Quand la réussite vous fuit et que marquer un but devient un fardeau qui pèse sur les épaules d’un attaquant. Keita Diao Baldé vit actuellement une véritable traversée du désert. Et cela fait 7 matchs, toutes compétitions confondues, que l’attaquant des "Lions" ne fait plus trembler les filets. 428 minutes à rechercher ce but. Car les attentes sont fortes sur le rocher. Pas encore le moment de douter du côté du joueur. Reste maintenant une introspection pour diagnostiquer le mal. Là où le bât blesse. Et enfin déverrouiller la vis qui s’est coincée quelque part dans la machine.



« Je suis un jeune joueur, j’ai beaucoup de choses à travailler. C’est normal. Il me manque encore de l’expérience. C’est ma première saison en France. J’écoute et j’apprends tous les jours pour améliorer mon jeu. Je veux rendre la confiance que m’a apportée le club en me faisant signer ici. C’est normal que les personnes attendent plus de moi. Je n’ai pas encore montré 100% de ce que je suis », avoue Keita Baldé ».



Est-ce suffisant pour se dédouaner, surtout pour un joueur acheté à environ 20 milliards Fcfa. C’est un lourd investissement, donc forcément, tout Monaco attend une rentabilité de cette transaction financière.



Sur les 17 matchs toutes compétitions confondues jouées par le joueur sénégalais, Keita Baldé n’a disputé que 5 dans son intégralité. Comme quoi, il n’est pas encore cet intouchable qui finit les matchs. Il est actuellement à 3 buts, 2 passes décisives. Il a frappé 11 fois, dont 7 tirs non cadrés. Il a été sifflé hors-jeu à 8 reprises. 12 fautes sifflées contre lui et un carton jaune récolté au passage.



A ce stade de la compétition l’année dernière, Diao Baldé était un buteur décisif avec la Lazio de Rome en Série A italienne. Il avait claqué 6 buts en 17 rencontres et était déjà un goléador en puissance dans l’élite italienne. Il finira la saison avec 16 buts en 34 rencontres. Des prestations hallucinantes qui ont poussé Monaco à casser sa tirelire pour l’attirer en Principauté.



Diao pouvait aussi gonfler ses stats en sélection lors de la double confrontation contre l’Afrique du Sud les 10 et 14 novembre derniers, mais Keita Baldé a été mis sur la touche par le sélectionneur national. Une situation tendue avait pesé sur le regroupement des "Lions" en Afrique du Sud. La cause : un clash avec le sélectionneur national Aliou Cissé et le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, à Polokwané, en prélude du match contre l’Afrique du sud le 10 novembre dernier (victoire par 2-0). Ce jour-là, ce joueur avait défié les autorités du football qui voulaient lui faire comprendre la valeur du maillot national, après son geste d’humeur lors de son remplacement face au Cap-Vert. Ainsi, il suivra les deux matchs contre les Bafana Bafana sur la touche. Et voit alors son compteur bloqué à 14 sélections.











