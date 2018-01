Mondial 2018 : Des rencontres sur la participation des "Lions" prévues la semaine prochaine Des rencontres entre la Fédération sénégalaise de football (FSF) et des agents du ministère des Sports autour du Comité gouvernemental sur la participation de l’équipe du Sénégal à la Coupe du monde 2018, sont programmées la semaine prochaine, informe l’Aps de source sûre.

La première rencontre entre le bureau fédéral et des plénipotentiaires tournera autour du budget à mettre en place pour mettre les "Lions" dans des conditions optimales de préparation et de participation à Russie 2018.



Dans son adresse à la Nation du 31 décembre, le président de la République a annoncé que l’Etat va accompagner l’équipe nationale de football « pour une préparation optimale », en perspective de la prochaine Coupe du monde prévue du 14 juin au 15 juillet en Russie.



La 2e rencontre devrait s’organiser autour du Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne.



En novembre dernier, Macky Sall avait instruit le Premier ministre à « mettre en place et à présider un comité national de coordination de la participation du Sénégal, en prenant en compte toutes les dimensions de cette campagne et en impliquant toutes les structures, tous les acteurs sportifs, économiques et sociaux concernés ».



Pour le président de la République, ce comité doit travailler pour « faire de notre participation au prochain Mondial de football, une opportunité majeure, pour consolider le rayonnement culturel, sportif, économique et touristique du pays, en développant une stratégie de développement de la destination Sénégal ».



Le Sénégal évoluera dans le groupe H et jouera respectivement contre la Pologne, le Japon et la Colombie au premier tour.

