Mondial 2018 : Khadim Ndiaye sort ses griffes : «Je ne crains aucun joueur, ni Lewandowski, ni aucune équipe» Pour sa deuxième participation à une phase finale de Coupe du monde, le Sénégal est logé dans la poule H, avec la Colombie, la Pologne et le Japon. Une poule que les gens trouvent plus ou moins abordable. Mais pour le gardien de buts des «Lions», le Sénégal doit jouer à fond ses chances.

Au Sénégal, ce tirage a suscité plusieurs réactions. Si les uns estiment que c’est à la portée des Lions, d’autres invitent la bande à Sadio Mané à la prudence. Mais pour Khadim Ndiaye, il ne faut pas y aller avec des calculs.



«Dieu nous a donné notre chance. Nous allons la saisir jusqu’au bout à la Coupe du monde prévue en Russie en juin prochain. On va prier pour qu’on s’en sorte déjà au premier tour. Je ne crains aucun joueur, ni Lewandovski, ni aucune équipe. Qu’elle s’appelle la Pologne, la Colombie ou le Japon, cela m’importe peu», a déclaré le portier international sénégalais, joint hier à Conakry.



De l’avis de l’ancien portier du Jaraaf de Dakar, toutes les équipes qualifiées se valent. «Si c’était une affaire de grands joueurs seulement, l’Argentine de Messi ou le Portugal de Cristiano aurait remporté la Coupe du monde. Ce seront des rencontres de combattants, de gladiateurs. Or, un gladiateur ne meurt jamais facilement au combat. Nous respectons nos adversaires du groupe, mais nous n’allons jamais baisser la garde», a fait savoir le dernier rempart des «Lions».



Titulaire indiscutable avec son club du Horoya (D1 Guinée), Khadim Ndiaye compte bien être du rendez-vous russe. Mais son objectif immédiat est d’aider son club aussi bien dans le championnat que sur la scène africaine. Après huit journées, le Horoya est leader du championnat guinéen avec sept victoires et un match nul. «Comme d’habitude, j’ai zéro crainte. Je vais d’abord jouer tranquillement avec mon club, le Horoya. Je vais jouer beaucoup pour être compétitif en Ligue des champions africaine», explique-t-il.



Comme ses autres coéquipiers, Khadim Ndiaye espère être au mieux de sa forme pour aller à Moscou. «Je compte donner le maximum de moi-même pour être au top à la Coupe du monde et faire en sorte que le drapeau du Sénégal soit bien dressé en Russie. Nous allons tout faire pour qu’après la Coupe du monde nous soyons plus cotés», a-t-il indiqué.



Capitaine du Sénégal lors du mondial 2002, Aliou Cissé va conduire les «Lions» en tant qu’entraîneur. Une grande prouesse pour l’ancien Lion. «Le Sénégal peut bien réussir sa Coupe du monde. L’entraîneur Aliou Cissé est un guerrier et il nous a inculqué ce sens du combat, cet esprit de la gagne», estime Khadim Ndiaye.



Le portier du Horoya AC n’en doute pas. Les «Lions» ont leur mot à dire au prochain Mondial. «A chaque fois que je parle, on dit que je suis fou. Moi, je ne connais que la gagne. Gagner, toujours gagner, c’est cela que je connais. Nous ne serons pas en Coupe du monde pour faire de la figuration», a-t-il rappelé.



Khadim Ndiaye s’est également exprimé sur la question des doléances des «Lions», lors de leur rencontre avec le président de la République Macky Sall, le 13 novembre dernier au lendemain de leur qualification à la Coupe du monde. «Le Sénégal a besoin de cette participation à la Coupe du monde Russie 2018. J’espère que nous en profiterons pour bâtir des infrastructures de qualité, de bons stades. Pour les passeports dont on a parlé et que les gens ont condamnés, je suis tout à fait favorable à leur octroi. Moi en tout cas, ça me permettra de voyager facilement et de ne pas perdre du temps à Dakar pour obtenir un visa pour la France par exemple », a-t-il ajouté.



AS Sports

