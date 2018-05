Mondial 2018: L’arbitre saoudien Fahad Al Mirdasi suspendu à vie par la SAFF et privé de Mondial

Fahad Al Mirdasi n’ira pas à la Coupe du monde. Selon le journal L’Equipe, l’arbitre saoudien, initialement sélectionné pour aller en Russie, a été suspendu à vie par la Fédération nationale (SAFF), pour une affaire de corruption, a annoncé l’instance hier mardi.



« Fahad Al Mirdasi devait arbitrer la finale de la King’s Cup samedi dernier, entre Al Ittihad et Al Faisaly. Avant la rencontre, l’arbitre a contacté le président d’Al Ittihad, Hamad Al-Senaie, pour lui proposer d’avantager son équipe en échange d’une somme d’argent. Ce dernier a aussitôt transmis les messages WhatsApp aux fonctionnaires du SAFF, qui à leur tour, ont alerté les autorités gouvernementales compétentes », annonce le journal L’Equipe.



Placé en garde-à-vue, Al Mirdasi a avoué avoir voulu truquer la finale. Il était arbitre international depuis 2011 et avait notamment officié lors de la Coupe des Confédérations en Russie, l’année dernière.

