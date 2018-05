Mondial 2018: Les "Lions" feront leur au revoir au public vendredi à Léopold Senghor

L’équipe du Sénégal qui prendra part à la Coupe du monde 2018 (14 juin au 15 juillet), effectuera une séance d’entraînement ouverte au public vendredi après-midi avant son départ pour la seconde partie de sa préparation qui aura lieu à Vittel (France), a annoncé hier le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor.



« Nous invitons le public à répondre présent à cette manifestation, ce sera une belle communion entre les joueurs et leurs supporters », a déclaré le président de la FSF aux médias.



Le président de la FSF a fait cette annonce après la remise du trophée de la Coupe du Sénégal remportée (2-0) par Génération Foot aux dépens de la Renaissance de Dakar.



Des voix se sont élevées contre le manque de match amical de préparation au Sénégal des "Lions", qui en joueront trois avant la phase finale de la Coupe du monde.



Le premier match opposera le Sénégal au Luxembourg, le 31 mai, à la Croatie, le 8 juin et à la Corée du Sud trois jours plus tard.

Les "Lions" qui démarrent leur stage ce lundi à Saly Portudal, recevront le Drapeau national des mains du chef de l’Etat, Macky Sall, jeudi au palais de la République.



Après cette remise, les joueurs retenus s’envoleront pour la France où aura la 2e partie de leur stage à Vittel. Les protégés du sélectionneur Aliou Cissé qui a publié jeudi dernier une liste de 23 joueurs et quatre suppléants, joueront le premier tour du Mondial 2018, respectivement contre la Pologne (19 juin), le Japon (24 juin) et la Colombie (28 juin).











APS