Mondial 2018 : Lionel Messi reste optimiste, il veut gagner la Coupe du Monde

Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Juin 2018 à 13:17

Après une performance jugée médiocre lors des deux premiers matches de l’Argentine, Lionel Messi n’a pas abandonné son rêve de remporter la Coupe du Monde.

La star barcelonaise a donné un aperçu émotionnel de son obsession pour le trophée de la Coupe du Monde après avoir admis qu’il ne supporterait pas de prendre sa retraite sans le remporter.

Le rêve de Lionel Messi semble s’envoler après un match nul contre l’Islande et une misérable défaite 0-3 face à la Croatie, mais Messi n’a pas perdu espoir.

« Cela signifie beaucoup parce que pour l’Argentine et pour moi, la Coupe du Monde est spéciale. J’ai toujours rêvé de remporter la Coupe du Monde et ressentir l’émotion qui accompagne ce moment. »

« Mes cheveux se dressent juste en pensant à ce moment. Cela fera la joie des millions d’Argentins dans le monde. Donc nous ne pouvons pas abandonner ce rêve », a déclaré le joueur cité par le site britannique Mirror.

« J’ai gagné les tournois les plus importants et je reste ambitieux jusqu’à la fin. Je ne voudrais pas prendre ma retraite sans être un champion du monde avec mon pays. »

La victoire du Nigeria vendredi dernier a donné une lueur d’espoir aux argentins car s’ils parviennent à battre les Super Eagles mardi prochain, ils auront une chance d’arracher leur qualification pour les 8e de finales.

Crédit photo : dailyexpress

Gaelle Kamdem

