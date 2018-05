Mondial 2018: Mauvaise nouvelle pour le Brésil à quelques jours de la compétition

La superstar du PSG, Dani Alves, manquera la coupe du monde 2018. Blessé au genou en finale de la Coupe de France face aux Herbiers, le Brésilien ne pourra pas participer au Mondial Russie 2018.



Selon Globo Esporte, Dani Alves souffre d’un ligament au genou droit, une blessure qui doit le maintenir 6 mois éloignés du terrain. L’absence du joueur a été confirmée par la fédération brésilienne de football.

Dans un communiqué, le PSG avait adressé un message rassurant. Le club parisien avait fait savoir qu’il sera absent au minimum 3 semaines.

« Dani Alves souffre d’une désinsertion haute de son ligament croisé antérieur avec entorse postéro-externe et sera absent au minimum 3 semaines. Un traitement chirurgical est envisageable. » Cependant, la blessure est beaucoup plus sérieuse.

« Ce ne sont pas des mathématique, mais il faudra 6 mois pour qu’il rejoue. Après avoir défini la ligne de conduite ensemble avec le PSG, nous avons réalisé des examens supplémentaires qui ont confirmé le diagnostic initial d’une lésion du ligament croisé antérieur nécessitant un traitement chirurgical. L’opération doit avoir lieu dans deux ou trois semaines », a déclaré le médecin de la Seleção, Rodrigo Lasmar.

Selon Fox Sports Brazil, le sélectionneur de l’équipe nationale brésilienne, Tite est déjà à la recherche d’un remplaçant. Fagner, Danilo et Rafinha sont les principaux candidats pour le remplacer. La liste des 23 joueurs retenus sera dévoilée mardi prochain.

Sélectionné à 108 reprises, Dani Alves était un titulaire de la Seleção. Son absence à la Coupe du monde pourrait laisser un grand vide en raison de son expérience.

