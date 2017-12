Mondial 2018 -Primes de qualification : Les "Lions" dévorent 846 millions FCFA Après la qualification des "Lions" à la Coupe du monde 2018, l’Etat du Sénégal et la Fédération sénégalaise de football (Fsf) mettront la main à la poche. Pour débourser une enveloppe de 845 833 333 frs CFA en guise de primes.

35 millions au prorata de matchs

Si on se réfère au protocole de Polokwane (Afrique du Sud) signé le 10 novembre 2016 entre les différentes parties, chaque "Lion" empochera 35 millions FCFA au prorata des matchs joués. C’est la Fédération et la tutelle qui ont été à l’origine de cette rencontre, à la veille de la dernière Coupe d’Afrique des Nations.



Sachant que la question des primes avait naguère pollué l’atmosphère dans la Tanière, les dirigeants ont jugé nécessaire de jouer cartes sur table et de tenir un langage de vérité aux joueurs. C’est en ce sens qu’ils ont rencontré 6 cadres de l’équipe pour discuter de fond en comble de la question. Et sur proposition du Directeur de la Haute compétition, Souleymane Boun Daouda Diop, qui avait présidé la rencontre, une prime de qualification de 35 millions FCFA a été proposé à chaque "Lion".



Mais à condition que ce dernier ait joué la totalité des 6 rencontres de la phase de groupe des éliminatoires. Sans débat, les "Lions" ont accepté cette proposition des dirigeants non sans leur faire comprendre que ce n’est pas l’argent qui importe le plus. Mais plutôt la qualification du Sénégal pour le grand ballet du football mondial.







