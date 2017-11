Mondial 2018-Salif Diao: « le Sénégal peut tenir tête à n’importe qui »

« Je suis fier comme tout Sénégalais, très heureux qu’on ait retrouvé notre place. On méritait depuis quelques années de retourner à la Coupe du monde. Malheureusement, pour différentes raisons, on n’avait pas la chance d’aller jusqu’au bout. Là on y est arrivé, il faut féliciter Aliou Cissé et tous les membres de la fédération, le chef de l’Etat qui a mis tous les moyens pour mettre l’équipe nationale dans les meilleurs conditions pour quelle puisse se qualifier.



Vous savez, il y aura les meilleures équipes au monde à Moscou. Donc, il n’y a pas de choix pour moi. Toutes les équipes se valent et celle qui se présentera devant le Senegal, sera la bienvenue. En 2002, avant France/Sénégal, qui aurait cru à une victoire sénégalaise. Au finish, on a vu ce qui s’est passé. Donc, c’est le football, et je crois que nous avons une très bonne équipe qui peut tenir tête à n’importe quelle équipe du monde. »









