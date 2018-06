Mondial 2018 - "Si les arbitres ne font pas leur travail…", enrage Neymar

Après le match nul entre le Brésil et la Suisse (1-1) ce dimanche, Neymar a vivement critiqué les arbitres, coupables selon lui de ne pas avoir annulé le but helvète et de ne pas avoir sanctionné assez les fautes.



Match difficile pour Neymar et le Brésil, ce dimanche soir face à la Suisse (1-1). Dominatrice, la Seleçao a été tenue en échec pour son entrée en lice à la Coupe du monde. Une contre-performance due au manque d'efficacité des Brésiliens, mais aussi, selon ces derniers, à l'arbitrage de César Ramos. Le Mexicain est dans le viseur pour ne pas avoir signalé la poussette de Steven Zuber sur João Miranda au moment de l'égalisation (50e).



"Ils ont passé le ralenti pendant que les Suisses célébraient et ils (les arbitres, ndlr) ne l'ont pas revu, a regretté Neymar. Mais ce n'est pas à moi de décider. Ils sont quatre professionnels, comme ils l'ont dit à la réunion avec nous, ils parlent de ça. Ils sont quatre professionnels à travailler pour ça. Nous devons juste jouer au football, il ne faut pas se soucier de ça. S'ils ne font pas leur travail, c'est leur problème. (…) La Suisse ne méritait pas le match nul, mais je pense que nous pouvons nous améliorer. Mais c'était un match pour savoir que la Coupe du monde ne sera pas facile."



"C'est un coup que j'ai pris dans le jeu, mais ce n'est pas grave"



Durant cette rencontre, Neymar a subi dix fautes, soit un record depuis l'édition 1998. Un chiffre qui fait aussi enrager l'attaquant du PSG. "Je n'ai rien à déclarer, a-t-il soufflé. Je dois juste essayer de jouer au football. Pour les arbitres, c'est normal. Si les arbitres ne font pas attention, c'est une mauvaise chose pour le football."



Victime d'un coup au pied droit, celui qu'il s'était blessé en février dernier avec le PSG, le n°10 de la Seleçao s'est voulu plutôt rassurant: "C'est un coup que j'ai pris dans le jeu, mais ce n'est pas grave. Ça fait mal, ça fait mal… Après que ça refroidisse, ça fait un peu mal."













