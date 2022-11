Mondial 2022: Le Maroc domine et bat la Belgique 2 à 0 Le Maroc, avec une équipe talentueuse, a créé la sensation dans ce Mondial en domptant la Belgique lors de la 2e journée (2-0).

Rédigé par leral.net le Dimanche 27 Novembre 2022 à 16:52

Après le succès du Sénégal contre le Qatar (3-1) vendredi dernier, c’est le Maroc qui a eu raison sur la Belgique ce dimanche après-midi, dans le cadre de la 2e journée. Après un valeureux match nul contre la Croatie, vice-championne en titre, les Lions de l’Atlas ont fait mieux face à leurs « voisins ».



Dominé en première période, le Maroc s’est à chaque montré infranchissable et a résisté aux petits assauts belges. Les hommes de Walid Regragui pouvaient même repartir des vestiaires avec l’avantage si Hakim Ziyech ne s’était pas vu refuser un but sur coup franc pour une position de hors jeu de son capitaine, Romain Saïss, jugé pour avoir gêné Thibaut Courtois dans l’action.



En seconde mi-temps, les Marocains ont accéléré grâce notamment à un Sofiane Boufal intenable. Malgré la sortie du milieu offensif du SCO Angers (73e), les Lions de l’Atlas vont trouver la faille. Sur un coup franc obtenu sur le côté gauche, Abdelhamid Sabiri enroule fort vers le but de Thibaut Courtois. Encore gêné par Romain Saïss au premier poteau, le portier belge se fait surprendre.



Cette action similaire au but refusé à Hakim Ziyech en fin de première période fera chavirer tout un stade Al-Thumama qui a résonné aux couleurs marocaines. Malgré une fin de match tendue où la Belgique a cherché l’égalisation, le Maroc sécurise sa victoire grâce à un but de Zakaria Aboukhlal en fin de rencontre. Les Lions de l’Atlas gardent toutes leurs chances de se qualifier pour les huitièmes.

Mr Ndao B