Mondial Basket Masculin: L’Espagne devient Championne du monde

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Septembre 2019 à 17:16 | | 0 commentaire(s)|

Le titre de champion du monde de basket masculin est désormais entre les mains de l’Espagne. Elle a battu, ce dimanche, l’Argentine sur la marque de 95-75 en finale de cette compétition qui s’est tenue, cette année, en Chine. Ainsi, l’Espagne qui est à son 2e sacre mondial, succède les Etats Unis.



Le premier quart temps du match (23-14) a montré la détermination des Espagnols. Un écart que les Argentins peinait à réduire jusqu’à la pause. Et, la première période s’est terminée avec 12 points de différence (43-31).



Au troisième quart temps (66-47), la domination de l’Espagne devient plus nette avec une maitrise parfaite du jeu. Les Espagnols ont fini le match sur un score de 95 à 75.



