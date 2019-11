Mondial Beach soccer: le Sénégal bat les Emirats Arabes Unies et se qualifie en quart de finale

Le Sénégal a battu les Émirats Arabes Unies (3-1) mardi en Coupe du monde de Beach Soccer au Paraguay.



Les Lions du Beach Soccer s'offrent ainsi une place en quarts de finale.



Après les deux premières périodes prudentes, les deux équipes se sont relâchées dans la troisième.



Les "Lions" accélèrent la cadence. Mamadou Sylla a intercepté un corner des Émirats Arabes Unis avant de diriger sa frappe de longue portée dans le coin inférieur.



Un autre tir de Ninou Diatta trompe le gardien émirati Mohamed Aljasmi pour finir dans les filets. Raoul Mendy vient marquer le troisième but des Lions du Sénégal.



Ali Karim a marqué l'unique but pour les Emirats Arabes Unis. Le Sénégal termine la phase de poules avec deux victoires et une défaite. Il se retrouve en quarts de finale du Mondial de beach soccer pour la deuxième fois consécutive.

