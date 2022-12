Mondial Qatar 2022: Le Maroc éliminé sur le score de 2 buts à 0

Les Lions de l’Atlas ont été battus 2-0 en demi-finale de la Coupe du monde. Le premier but de la France a été marqué par Theo Hernandez, alors que le second a été inscrit par Randal Kolo Muani. En finale, les Français joueront face à l’Argentine.



Messi et ses coéquipiers tenteront ce dimanche, de remporter la 3e Coupe du monde de leur histoire. Alors que la France veut conserver son trophée.



Ainsi, le Maroc jouera ce samedi, le match de la 3e place, face à la Croatie, déjà affronté en match de poule.