Mondial Russie 2018 - Umtiti: "Messi ne vit pas le football comme nous"

L’équipe de France affronte l’Argentine samedi à Kazan en huitièmes de finale de la Coupe du monde et une question est sur toutes les lèvres. Comment arrêter Leo Messi ? Eléments de réponse avec Samuel Umtiti et Thomas Lemar.



Peu en vue lors des deux premiers matches de l’Argentine dans ce mondial russe, face à l’Islande (1-1) et la Croatie (3-0), Lionel Messi est sorti de sa boîte au bon moment face au Nigeria (2-1) pour mettre son pays sur de bons rails en réalisant un enchaînement dont il a le secret. Qualifiée au forceps pour les huitièmes de finale, l’Albiceleste compte désormais sur sa star pour monter en puissance dans la compétition et ce, dès samedi à Kazan face à l’équipe de France.



A deux jours du choc, son coéquipier au Barça, Samuel Umtiti, s’est montré admiratif ce jeudi en conférence de presse: "Je le côtoie depuis deux ans et même des fois à l'entraînement, c'est compliqué pour moi. C'est un joueur exceptionnel. Il a des qualités hors normes. On va essayer de l'arrêter comme on peut", a ainsi confié le défenseur tricolore, qui ne veut pas uniquement se focaliser sur la Pulga. "Mais il n'y a pas que Leo Messi en Argentine, il y a toute une attaque qui peut être performante, il y a aussi un milieu comme Banega qui délivre de bonnes passes et qui peut se projeter. Donc ça va être compliqué".



"Il a une touche technique qu'aucun autre joueur n'a"

Difficile toutefois de ne pas revenir sur le quintuple Ballon d’Or: "J'ai l'impression qu'il ne vit pas le football comme nous. On peut le voir dans ses choix, sa vision du jeu aussi, dans les buts qu'il marque. Il marque, il marque, il marque et il ne s'en lasse jamais, il a ça en lui. C'est quelqu’un qui n'aime pas perdre, il veut toujours gagner des titres. Je ne m'attendais pas à voir ça parce que c'est un joueur qui a tout gagné déjà, il a cet état d'esprit-là. Et honnêtement, dans le jeu, ses contrôles de balle, je trouve ça impressionnant, surtout que je suis un défenseur. Il a une touche technique qu'aucun autre joueur n'a. Ce n'est pas un joueur qui va dribbler, mais sur un crochet, un double contact, il peut éliminer un joueur. Voilà ce qui m'a fait un peu rêver à mon arrivée à Barcelone".



Il ne peut pas tout faire tout seul

Samuel Umtiti



Gaucher comme lui, Thomas Lemar n’ose même pas se comparer: "Ça reste Lionel Messi, on ne peut pas faire de comparaison. C’est un très, très grand joueur, il peut faire la différence à tout moment. On admire ce style de joueur. On aura besoin d’un groupe solidaire pour contrer Messi. On est une bonne équipe qui défend ensemble et attaque ensemble. Il faudra être compact et jouer les coups à fond". Samuel Umtiti abonde dans ce sens: "C'est Leo Messi, c'est un joueur à part, on ne peut pas le comparer. Tout le monde le connaît, tout le monde a vu ses matches, donc je n'aurais pas forcément besoin de parler à mes coéquipiers par rapport à ça".



Un footballeur hors-norme, mais aussi un coéquipier agréable à vivre selon "Big Sam": "Je préfère me concentrer et le voir sur le terrain après, on pourra discuter, mais là ce n'est pas le moment. Je m'entends très bien avec lui, c'est une bonne personne qui est agréable, qui parle, qui rigole, comme tout le monde quoi. Mais c'est vrai que j'ai une bonne entente avec lui".



Une chance peut-être, le Messi du Barça est différent de celui qui évolue avec la sélection argentine: "C'est vrai qu'il est différent et je pense qu'il ne peut pas jouer de la même façon qu'à Barcelone. Premièrement, il n'a pas les mêmes joueurs et notre manière de jouer est différente aussi. Après je pense qu'à certains moments, il les a sauvés. A chaque fois qu'ils étaient à deux doigts de perdre... Les Argentins sont durs aussi avec lui, je peux le comprendre avec toutes ses qualités, mais il ne peut pas tout faire tout seul". Une piste à creuser pour les Bleus qui devront opposer leur solidarité pour stopper la Pulga.











Sports.fr