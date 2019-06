Mondial U 20 : Le Sénégal affronte le Nigéria, lundi à 18h30, en 8es Le Sénégal qui a terminé en tête de la poule A devant la Colombie et la Pologne, affrontera en 8e de finale le Nigeria, 3e du groupe D, lundi 3 juin à 18 h 30.

Les juniors sénégalais ont enchaîné deux victoires et match nul lors de la phase de poules.



