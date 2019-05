Mondial U20 : le Sénégal réussit son entame, la Pologne rate son entrée Logée dans le même groupe que le Sénégal, la Pologne s’est inclinée (2-0) face à la Colombie, ce jeudi, pour le compte de la première journée du Mondial junior.

Ivan Angulo (23e) et Luis Sandoval (90e+3) ont achevé le pays hôte.

Lors de la prochaine journée, les Polonais recevront les Tahitiens, balayés (3-0) un peu plus tôt, par les Lionceaux du Sénégal.

Au terme de la première journée, le Sénégal est en tête du groupe A.



Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Mai 2019 à 09:59 | | 0 commentaire(s)|

Classement Groupe A

1er Sénégal (3 pts, +3)

2e Colombie (3 pts, +2)

3e Pologne (0 pts, -2)

4e Tahiti (0 pts, -2)



2ème journée Groupe A

Dimanche 26 mai 2019

Sénégal-Colombie 16h

Pologne-Tahiti 18 h 30



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos