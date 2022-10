Mondial au Qatar : Grogne au ministère des Sports pour un quota de 10 personnes octroyé Le ministre des Sports, Yankhoba Diattara annoncé ce mardi à ses collaborateurs, que seules 10 personnes iront au Qatar. Et il y a déjà la grogne dans les couloirs dudit ministère.

Après sa première conférence de presse en tant que chef du département, lundi dernier, Yankhoba Diattara a tenu une réunion avec ses collaborateurs, au cours de laquelle le sujet était au menu.



D’après "Source A", sur 327 places disponibles, dix seront attribuées au ministère des Sports. Un véritable casse-tête, d’après le journal, lorsque l’on sait que, souligne-t-il, les directeurs du département font déjà plus d’une dizaine et que beaucoup d’autres agents ont manifesté leur souhait de se rendre au Qatar.



Mais le ministre Yankhoba Diattara a demandé aux responsables de son ministère, de se concerter pour désigner les bénéficiaires des billets pour le Qatar. Il a donné des directives pour qu’on privilège ceux qui n’ont jamais eu la chance de voyager.



Ousmane Wade