Mondial féminin – Oumou Khaïry Thiam : « On n’y va pas pour se promener »

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Septembre 2018 à 11:28 | | 0 commentaire(s)|

Les Lionnes du basketball ont reçu le drapeau national des mains du ministre des Sports, Matar Bâ. Les Lionnes vont participer à la Coupe du monde 2018 en Espagne.



Pour Oumou Khaïry Thiam, c’est un honneur de représenter le Sénégal à une telle compétition. « C’est un grand honneur de recevoir le drapeau des mains du ministre des Sports. Ce n’est pas la première fois. Il nous a lancé un message d’encouragement, de motivation pour nous dire que tout le Sénégal est derrière nous, à travers ce drapeau. On doit faire le maximum pour représenter notre pays », a-t-elle dit.



Et, il ajoute que ce n’est pas la première fois que le Sénégal participe à une Coupe du monde. Il s’agit, relève-t-il, d’une compétition de haut niveau. "À chaque campagne, on gagne en expérience. Mais, on n’y va pas pour se promener. On va sortir les griffes et se battre pour gagner un match", prévient Matar Ba.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook