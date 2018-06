Mondial: le programme de ce mercredi Tout savoir sur la septième journée de la Coupe du monde en Russie, avec les deuxièmes rencontres du Portugal et de l'Espagne.

Programme du jour

A la lecture du classement du groupe B, on pourrait être étonné : seule en tête, l’Iran devance de deux points l’Espagne et le Portugal, qui se sont rendus coup pour coup vendredi dernier, lors d’un match exceptionnel. Le Maroc, bon dernier, joue son va-tout contre le Portugal de Cristiano Ronaldo, alors que l’Espagne affronte l’Iran dans une rencontre qu’elle ne doit pas perdre.



Enfin, à 15h GMT, l’Uruguay peut se qualifier pour les 8es de finale en cas de victoire contre l’Arabie Saoudite, qui voudra éviter une nouvelle déconvenue après le 5-0 inaugural contre la Russie.

12h00 à Moscou : Portugal – Maroc (Groupe B)

15h00 à Rostov-sur-le-Don : Uruguay – Arabie Saoudite (Groupe A)

18h00 à Kazan : Iran – Espagne (Groupe B)









