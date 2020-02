Monnaie unique de la CEDEAO: le Nigeria demande un report du lancement de l'eco Le lancement de la monnaie commune de la Cédéao est théoriquement prévu cette année. Mais deux visions s'affrontent quand à sa mise en place.





Selon un tweet de la présidence nigériane, cette position s'explique par le fait que la majorité des pays n'a pas atteint les fameux critères de convergence. Il faut en effet que les économies de l'espace commun se rapprochent à la fois en termes d'inflation, de dette et de déficit budgétaire.





La position nigériane est cependant à l'opposée de celle répétée le 30 janvier dernier par Alassane Ouattara. Le numéro un ivoirien préconise une approche graduelle, calquée sur celle qui a prévalu en Europe lors de la création de l'euro. Autrement dit, selon lui, il faut commencer avec les pays qui sont prêts et ne pas laisser ceux qui ne respectent pas les critères de convergence freiner le processus.



Ce sont donc deux logiques radicalement opposées qui s'affrontent au sein de la Cédéao. Techniquement, un seul pays remplit actuellement tous les critères, c'est le Togo, que ce soit en termes de croissance, d'inflation, de déficit budgétaire ou de dette, mais un groupe de cinq à six pays remplit certains de ces critères.



