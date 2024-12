Monnaie unique de la Cedeao : Les chefs d’Etat se félicitent des importants consensus obtenus

Selon la même source, le Sommet adopte les critères proposés par le Comité de haut niveau final pour la sélection des Etats membres candidats actuels ou futurs au lancement de l'Eco. Il instruit la Commission, en collaboration avec l’Agence monétaire de l’Afrique de l’Ouest (Amao) d’assurer l’intégration de ces critères dans le Protocole portant l’Accord de l’Union monétaire de la Cedeao.



La Conférence endosse les propositions du Comité de haut niveau relatives aux coûts, aux sources et aux modalités de financement de la mise en œuvre des réformes et des institutions nécessaires au lancement de l'Eco.



Elle exhorte les Banques centrales et les États membres à prendre des mesures nécessaires pour le paiement de leurs contributions financières pour l'opérationnalisation desdites institutions dès que la décision sur la date effective de lancement de la monnaie unique de la Cedeao est prise.



Les Chefs d'Etats exhortent le Comité de haut niveau, en collaboration avec la Commission, à intensifier ses efforts en vue d'assurer le respect des délais impartis pour la mise en place et l'opérationnalisation des institutions nécessaires au lancement de l'Eco.

