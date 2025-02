Monseigneur André Guèye, nommé archevêque métropolitain de Dakar par le pape (officiel)

Le pape François a nommé Monseigneur André Guèye, ancien évêque de Thiès et administrateur apostolique de Saint-Louis du Sénégal, archevêque métropolitain de Dakar (Sénégal), en remplacement de Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui a renoncé au gouvernement pastoral, a-t-on appris du service presse du Vatican.



Contacté par l’APS sur les raisons du renoncement de Monseigneur Ndiaye, Abbé Armand Ngamby Ndiaye, directeur de la communication du diocèse de Thiès, a précisé que le Code du droit canonique fixe la limite d’âge pour exercer la charge d’évêque à 75 ans.



‘’Bien que Monseigneur Benjamin Ndiaye a atteint cette limite d’âge l’année dernière, le pape l’avait maintenu à son poste, mais c’est plus pour des raisons de santé qu’il a renoncé à la gouvernance pastorale’’, a-t-il dit.



Né le 6 janvier 1967 à Pallo-Younga, Monseigneur André Guèye, 57 ans, a complété ses études philosophiques au grand séminaire de Sébikotane, situé à 45 kilomètres à l’Est de Dakar, et à Brin, à Ziguinchor (sud). Il a également étudié la théologie à l’université pontificale urbanienne de Rome, en Italie, et a été invité du Collège pontifical urbain.



Ordonné prêtre le 27 juin 1992 en la cathédrale de Thiès, le religieux sénégalais a occupé les fonctions de vicaire de la paroisse Sainte-Croix de Bambey (1992-1997) avant d’en devenir le curé entre 2004 et 2006.



Il a également été vicaire de la paroisse de la Cathédrale Sainte-Anne de Thiès (1997-2004), professeur de philosophie au grand séminaire Saint Jean-Marie Vianney de Brin, diocèse de Ziguinchor (2006-2012).



Devenu évêque de Thiès le 18 janvier 2013, Monseigneur André Guèye a été consacré le 25 mai de la même année. Depuis le 12 janvier 2023, il est l’administrateur apostolique de Saint-Louis du Sénégal.



Aps