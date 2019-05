Monseigneur Benjamin Ndiaye : " Si la peine de mort pouvait ramener les morts..."

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Mai 2019 à 08:09

Face à la recrudescence de la violence et des meurtres sur l'ensemble du pays qui a engendré le débat sur la restauration de la peine de mort au Sénégal l'Archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye a donné la position de l'Eglise sur la question. " Si la restitution de la peine de mort pouvait ramener les morts, d'accord. Mais ça ne peut pas ramener les morts" a tranché le Chef de l'Eglise catholique au Sénégal. Selon Mgr Ndiaye, le meurtrier peut durant son emprisonnement se convertir positivement. "Celui qui a commis une faute peut par son cheminement, le temps de pénitence qu'il vit, s'améliorer. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Quand vous supprimer la vie, il n'y a plus d'espoir" a enseigné l'Archevêque sur les ondes de Zik Fm lors de la pose de la première pierre de l’église Keur Don Bosco.



Quant à la violence, Monseigneur Ndiaye s'est montré catégorique. " L'Eglise ne peut être que contre la violence. C'est la paix qui fait que les hommes peuvent vivre ensemble" a t-il précisé. Dans notre pays le Sénégal, poursuit-il, nous passons notre temps à nous saluer "diam nga am ?" "diam rek".



"Donc tout ce qui peut aller en contradiction avec la préservation et le respect de la vie, nous ne pouvons que le déplorer . Nous devons prendre conscience que notre société devient de plus en plus violente. Si nous ne faisons cette introspection dont parlent un certain nombre de chefs, nous n'irons pas loin " a t-il conclut.



