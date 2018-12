Monseigneur Benjamin Ndiaye aux fidèles chrétiens « Arrêtez d’aller à la recherche de quelques diseurs d’avenir… » Dans son homélie de Noel, l’archevêque de Dakar s’est attaqué aux « diseurs d’avenir » ou « charlatans capables de mille manipulations ». Monseigneur Benjamin Ndiaye a ainsi invité les fidèles chrétiens à se débarrasser de telles pratiques pour suivre le « Christ vérité ».

« J’ai envie de vous dire, surtout à ceux qu’ont peur, ceux qui ont des craintes : arrêtez d’aller une fois à droite, une fois à gauche, à la recherche de quelques diseurs d’avenir ou de charlatans capables de mille manipulations » a lancé Monseigneur Benjamin Ndiaye.

Très en verve dans son homélie, l’archevêque d’enchaîner : « je reviens d’effectuer une visite pastorale dans la paroisse Saint Jean Paul II de Guédiawaye. Parmi les questions qui’ mont été posées, je me suis senti fortement interpellé par l’inquiétude de certains fidèles face à la menace des sectes et de l’apostasie. N’est-ce pas justement un appel pressant à suivre en Eglise le Christ Vérité. Dieu s’est fait homme en Jésus Christ pour que l’homme le connaisse, qu’il l’écoute et le suive librement avec foi amour et persévérance ».



