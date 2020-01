Monsieur Cheikh Yérim Seck se trompe de bonne foi Invité de l’émission «Face2Face» sur la TFM animée par Mme Aissatou DIOP FALL, Monsieur Cheikh Yérim SECK s’est arrosé la liberté de faire des pseudo-révélations dans les supposées négociations entre le Chef de l’Etat Macky Sall, le Président de la Guinée Alpha CONDE, l’ancien président Me Abdoulaye WADE et l’ancien Ministre d’Etat Monsieur Samuel SARR.



Rédigé par leral.net le Lundi 6 Janvier 2020 à 01:34 | | 0 commentaire(s)|

Comment une personne responsable peut-elle tenir des propos aussi graves sur des autorités avec qui, il n’a jamais échangé sur les sujets évoqués ?



Dire que Monsieur Samuel SARR est à l’origine des crispations imaginaires dans les relations entre le président Macky SALL et Me Abdoulaye WADE, relève d’une pure invention colmatée qui n’honore pas son auteur.



Même si, réconcilier le président de la République Macky SALL et son père Me Abdoulaye WADE a toujours été le souhait de Monsieur Samuel SARR, il faut saluer la main de Dieu et la clairvoyance si heureuse du Khalif général des mourides qui a réussi, là où beaucoup ont échoué.



Même si Monsieur Samuel SARR a contribué, comme tant d'autres, et en toute discrétion, à la libération de Monsieur Karim WADE, l’ancien Ministre de l’Energie n’a véritablement joué aucun rôle particulier dans les relations empreintes d’estime et de considération entre Macky SALL et Me Abdoulaye WADE.



Nous estimons que les retrouvailles sont aujourd’hui derrière nous, concentrons notre énergie dans la construction nationale.



A la veille de la présidentielle de 2019, Monsieur Samuel SARR avait assumé entièrement son choix porté sur Macky SALL, contrairement à la ligne tracée par les radicaux de l’Opposition d’alors et devant Me Abdoulaye WADE qui n’a jamais remis en cause les choix politiques de son ancien Ministre d’Etat, jusqu’à nos jours.



Pour se rapprocher de la vérité, Monsieur Cheikh Yerim SECK aurait dû entrer en contact avec Monsieur Samuel SARR afin de vérifier et de recouper ses informations avant d’avancer, avec autant d’aise, sur les plateaux télévision, des choses qui échappent totalement à son circuit de collecte, parce qu’étant à la périphérie des centres de décision.



La paresse et l’envie de se positionner comme l’unique détenteur des scoops, tuent l’initiative du journaliste et corrode sa crédibilité.



Cellule de communication du Président Samuel SARR Président du parti Libéralisme Social Sénégalais (LSS)



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos