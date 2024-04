Monsieur le Président, la Diaspora fonde beaucoup d’espoir sur vous…Par Momar Dieng Diop / Espagne La négligence ou l’omission du Président Bassirou Diomaye Faye à l'égard de la diaspora sénégalaise dans ses discours, est une source de préoccupation légitime. En effet, la Diaspora représente un pilier essentiel de son élection et porte de nombreux espoirs, quant à un changement positif dans la politique et les relations avec le Sénégal. Cependant, jusqu'à présent, ses discours n'ont pas accordé l'attention nécessaire à cette communauté dynamique et influente.

La diaspora sénégalaise, dispersée à travers le monde, joue un rôle considérable dans le développement économique et social du pays. Ses membres contribuent non seulement par des envois de fonds importants, mais aussi par leur expertise professionnelle, leurs investissements et leur engagement dans des initiatives de développement. Ignorer leur potentiel et leur importance dans les discours présidentiels, est une omission regrettable.



En tant que fer de lance de son élection, la Diaspora nourrit de grands espoirs quant à un leadership inclusif et attentif de la part du président Bassirou Diomaye Faye.



Elle espère voir ses préoccupations et ses aspirations reflétées dans les politiques et les discours du prochain gouvernement.



La mise en place de ce nouveau gouvernement, offre une opportunité au Président Bassirou Diomaye Faye, de rétablir la confiance et de reconnaître l'importance de la diaspora sénégalaise.



Il est trop prématuré de tirer des conclusions, mais les 100 jours de grâce accordés, représentent une période décisive pendant laquelle, les citoyens, y compris la Diaspora, surveillent attentivement les actions et les priorités du gouvernement qui sera bientôt mis en place.



Il est impératif que le nouveau gouvernement intègre des représentants de la Diaspora et prenne des mesures concrètes pour inclure leurs perspectives dans le processus décisionnel. Cela pourrait impliquer la création de mécanismes consultatifs spécifiques, des dialogues réguliers avec les représentants de la diaspora et des initiatives visant à renforcer les liens entre le Sénégal et sa diaspora.



Reconnaître et apprécier la diaspora sénégalaise serait un puissant symbole de l'engagement du Président Bassirou Diomaye Faye, en faveur de l'inclusivité, du développement durable et de la solidarité nationale. Cette reconnaissance renforcerait non seulement, les liens émotionnels et économiques, entre le Sénégal et sa diaspora, mais elle ouvrirait également la voie à des opportunités communes de croissance et de prospérité.



Les prochains mois seront déterminants pour évaluer la volonté et la capacité du nouveau gouvernement, à répondre aux attentes de la Diaspora et à traduire ses paroles en actions tangibles. Il est essentiel que le Président Bassirou Diomaye Faye et son équipe gouvernementale saisissent cette opportunité, pour rétablir la confiance et mobiliser pleinement les ressources et le potentiel de la Diaspora, au service du développement national.



La diaspora sénégalaise est prête à contribuer de manière significative, à la réalisation des objectifs nationaux et à servir de pont entre le Sénégal et le reste du monde. Cependant, pour ce faire, elle a besoin d'être reconnue, respectée et impliquée, dans les processus décisionnels et de développement du pays.



Il revêt une importance capitale que Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye accorde une attention constante à la diaspora sénégalaise, à travers ses discours et ses initiatives. En reconnaissant le rôle essentiel de cette diaspora et en incorporant ses points de vue dans la gouvernance nationale, le Président pourrait consolider la cohésion sociale, dynamiser le développement économique et renforcer les liens entre le Sénégal et sa diaspora, au profit de l'ensemble des citoyens.



Momar Dieng Diop / Espagne

