Moi: monsieur le ministre, pouvez-vous s'il vous plaît m'aider à trouver deux documents dont je suis à la recherche depuis un certain moment, sans succès ? Il s'agit de:



1- Du décret 2020-2365 du 23 décembre 2020 relatif à l'organisation de la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'État.



2- L'instruction présidentielle n°057/PR/SG/DCSSI du 13 janvier 2021 sur la protection du secret.



Ministre des Forces armées : silence



Voilà la Macky Formula !



Menacer les citoyens du "secret défense" en leur cachant les textes sur le secret.



Au Sénégal, quand vous entendez "secret d'État", "raison d'État", "homme d'État", sachez qu'en général, la bourgeoisie bureaucratique au pouvoir cherche à cacher ses vols et autres turpitudes en invoquant l'État, c'est-à-dire le peuple.



Monsieur le ministre des Forces armées, j'attends encore votre réponse.













Guy Marius Sagna