Monsieur le président, quid de la date des élections législatives ? Aldiouma Sow-Pastef Normalement, l’arrêté du ministre de l’intérieur fixant le montant de la caution pour les élections législatives devait être publié au plus tard hier vendredi 28 janvier 2022( art. 175 du code Elect.) mais à l’absence du décret présidentiel fixant la date desdites élections, impossible de prendre ledit arrêté.

Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Janvier 2022 à 09:42 | | 0 commentaire(s)|

Alors, en s’abstenant de publier ce décret conformément à l’article L.63 du code électoral, le président de la République se met en faux contre les dispositions à la fois de la constitution et celles du code électoral régissant la durée du mandat des députés et les modalités de leur élection.



Pour quelqu’un qui a juré lors de son entrée en en fonction « de respecter et de faite respecter scrupuleusement les lois de ce pays », c’est une énième violation de son serment.



S’ajoute à cela la désacralisation du calendrier républicain mainte fois piétiné par l’actuel régime avec par moment des arguments dignes d’un pouvoir despotique.



Nous avons tenu à faire ce rappel, pour informer à l’opinion que le démarrage du processus électoral devant mener aux élections des députés dont le mandat se termine le 30 juillet prochain et l’élection de leurs remplaçants ce 26 juin est suspendu à la prise dudit décret par l’actuel locataire du palais.



Ensemble, nous vaincrons !

Aldiouma Sow

Sn élections de Pastef les patriotes



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook