Mont-Rolland : Mourides, Tidjanes, Catholiques marchent pour célébrer Bamba C’est dans la diversité religieuse que la Journée mondiale dédiée à Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, fondateur du Mouridisme, a été célébrée ce week-end à Mont-Rolland, un terroir fortement christianisé et fidèles à ses traditions, et qui abrite la Paroisse Notre Dame de l'Assomption.

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Mai 2023 à 17:08 | | 0 commentaire(s)|

Pour la troisième année consécutive, la communauté religieuse de Mont-Rolland s’est donné la main ce week-end, pour célébrer la Journée mondiale dédiée à Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, fondateur du Mouridisme. C’est à travers une marche, de Mont-Rolland à Ndiaye Bop. Et il y avait dans les rangs, les mourides, les catholiques, les tidjanes et des membres de toutes les autres confréries.



C’est dans la diversité religieuse que la Journée mondiale dédiée à Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, fondateur du Mouridisme, a été célébrée ce week-end à Mont-Rolland, un terroir fortement christianisé et jaloux de ses traditions et qui abrite la Paroisse Notre Dame de l’Assomption.



En effet, les mourides, les tidjanes, les catholiques et des membres des autres confréries, ont marché ensemble, du pied du monument Mariama à Mont-Rolland à Ndiaye Bop situé à 2 km environ, où attendaient les différents dignitaires musulmans, pour marquer l’évènement.



Ainsi, la démarche symbolise à la fois l’image du dialogue islamo-chrétien et celui du dialogue inter-confrérique. Après avoir entonné à plusieurs reprises «jërëjëfëti Serigne Touba», Yves Lamine Ciss, Maire catholique de Mont-Rolland, renseigne que la semaine dernière, il est allé à Touba et il est passé au niveau des mausolées des grands dignitaires mourides, pour ses ziar. En ce qui concerne le cas de Mont-Rolland, le dialogue islamo-chrétien n’est pas à l’ordre du jour, il est vécu tous les jours et depuis des temps immémoriaux, dans les différentes familles.



Les populations sont ensemble dans les funérailles, les mariages, les baptêmes, sans aucune distinction de religion et il est même fréquent de retrouver dans une même maison, des catholiques et des musulmans. Le Mouridisme, c’est aussi une philosophie d’une grande portée, qui repose sur le respect du ndigël et sans aucun calcul. Et le ndigël principal de Serigne Touba, c’est l’attachement à Dieu et au travail et c’est pourquoi, dit-il, « si tous les Sénégalais étaient mourides, le pays se développerait rapidement ».



Selon Abdou Khadre Faye, Coordonnateur à Mont-Rolland et chargé des relations extérieures au niveau du Comité de pilotage de la Journée mondiale Cheikh Ahmadou Bamba, l’évènement se déroule sous le thème de « la paix, la solidarité et le savoir » et « les enseignements de Cheikhoul Khadim ».



Il renseigne que la célébration de la journée vient d’une volonté exprimée par Cheikh Ahmadou Bamba lui-même, dans sa dynamique au quotidien de rendre grâce à Dieu. Et pour lui, de pareilles circonstances offrent aux talibés, des opportunités de dire à leur tour merci au fondateur du Mouridisme, pour tout ce qu’il a fait pour faire jaillir la lumière de la paix, qui permet aujourd’hui à tout un chacun, d’exprimer son adoration de Dieu.



D’après lui, tout le monde, catholiques et musulmans, vit en parfaite harmonie à Mont-Rolland où la cohabitation n’a jamais souffert d’une quelconque difficulté. « Si l’exemple de Mont-Rolland avait fait tache d’huile partout dans le monde, il n’y aurait plus de conflits, encore moins de guerres sur la planète terre », dit-il.













seneplus.com



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook