Montée de 3ième vague : de nouveaux chiffes records, avec 1722 cas positifs et six nouveaux décès. Le Sénégal a enchaîné ce dimanche avec un nouveau record des nouvelles contaminations au Covid-19 avec 1722 cas positifs et six nouveaux décès.

Ce nouveau chiffre représente 356 cas de plus comparé à la veille où 1366 cas avaient été recensés. Avec cette hausse des nouvelles infections, le taux de positivité a lui aussi battu un nouveau record en atteignant 38, 97 %.



Selon l’APS, au total, 4419 tests ont été réalisés contre 1366 pour le précédent bulletin épidémiologique publié samedi par le ministère de la Santé.



Les nouvelles contaminations sont réparties entre 744 contacts suivis et 989 autres issus de la transmission communautaire. Aucun cas importé n’a été relevé dans le bulletin du jour.



Pour les contaminations issues de la transmission communautaire, la capitale enregistre 774 cas, dont 295 ont été dépistés dans le département de Dakar, 145 à Pikine, 141 à Keur Massar, 139 à Rufisque et 54 à Guédiawaye.



Les autres cas communautaires, au nombre de 204, ont été détectés dans les régions de l’intérieur du pays, dont 21 à Thiès, 18 à Touba, 16 à Mbour, 12 à Joal.



Le bilan macabre s’est alourdi avec 6 décès survenus samedi, contre cinq la veille. Le ministère de la Santé fait état de 31 patients en situation grave pris en charge dans les centres de réanimation.

Au total, 184 malades ont été testés négatifs et déclarés guéris.



Le Sénégal cumule, depuis l’arrivée de la pandémie, 52 096 cas de Covid-19. Parmi les personnes touchées par la maladie, 43 311 ont recouvré la santé, alors que 1 220 autres sont décédées, ce qui fait qu’il reste encore 7 564 patients sous traitement.



Le ministère de la Santé souligne que 608 384 personnes ont été vaccinées depuis le début de la campagne de vaccination, fin février.

APS





