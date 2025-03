Moody's relève la note de la Tunisie à Caa1 et maintient une perspective stable.

Selon la BCT, cette amélioration reflète l'assouplissement du profil d'amortissement de la dette extérieure de la Tunisie ainsi que la capacité de la BCT à maintenir des réserves de change stables au cours des deux dernières années, soutenues par des déficits de la balance courante historiquement bas. En outre, estime toujours la BCT, la réduction progressive des déficits budgétaires contribue à atténuer le risque de remboursement malgré la persistance de certaines contraintes de financement.



Les réserves de change de la BCT, qui ont été utilisées pour le remboursement des euro-obligations récentes, devrait rester un soutien important et fiable pour les prochains amortissements de la dette extérieure a souligné la Banque Centrale.



Selon Moody’s les risques sont équilibrés et des évolutions positives pourraient résulter de l'amélioration de la disponibilité des financements extérieurs et de l'assainissement budgétaire.

