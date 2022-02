Mor Gassama, Economiste-Chercheur à l’Inseps: « Cette victoire pourrait être un catalyseur pour le tourisme» L’économiste et enseignant-chercheur à l’Institut national supérieur de l’éducation populaire et du sport (Inseps), Mor Gassama, est convaincu que l’exploit réalisé par l’équipe nationale de football à la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), va sans conteste emballer les grandeurs économiques et financières du Sénégal.

Le professeur de rappeler que l’économie du sport cherche à analyser le secteur économique du sport. C’est-à-dire « l’ensemble des relations économiques qui traversent le sport et des relations sportives, mettant en mouvement des grandeurs économiques et financières et étudiant l’impact économique du sport ».



Cela dit, pour lui, « cette victoire du Sénégal va motiver davantage tous ceux qui voudraient investir dans ce secteur ». Par ailleurs, cette forte médiation du Sénégal, ces temps-ci, a causé des performances de notre équipe nationale de football. « Ce qui pourrait être un catalyseur pour le secteur du tourisme », fait-il remarquer.



En effet, nul ne doute également de l’impact positif du sport sur le développement local, voire le développement durable. « Les actions de Sadio Mané (construction d’une mosquée, d’un lycée et actuellement d’un hôpital) et autres sportifs dans leur localité, en sont de parfaites illustrations », met-il en exergue.















