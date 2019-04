Mor Guèye, Jeunesse Rewmi : « ce que Idrissa Seck m’a dit en prison » Le secrétaire national de la Jeunesse de Rewmi est revenu sur la visite que lui a rendue le secrétaire général de son parti en prison après son arrestation, au lendemain des élections du 24 février dernier.

« Idrissa Seck m’a dit de m’armer de courage et de détermination, car la défense des intérêts du pays mérite même de donner sa vie. Il m’a manifesté sa satisfaction par rapport à mon combat. Son passage à Rebeuss m’a fait beaucoup de bien et m’a revigoré », a confié Mor Guèye à L’Observateur.

