Mor Guèye, jeunesse de Rewmi : « en prison je suis resté debout toute la nuit dans une cellule qui contenait près de 200 détenus Détenu à Reubeus depuis un mois après les élections du 24 février dernier, Mor Guèye, le secrétaire national de la jeunesses de Rewni a été élargi mercredi dernier. Dans une interview accordée à L’Observateur, il a raconté son dur séjour carcéral.

« Ma première nuit à reubeus a été très difficile, car je suis resté debout toute la nuit à la chambre 9, une cellule de 91m2, qui contenait près de 200 détenus ». Et d’ajouter, « ils ont fait exprès de me mettre dans cette cellule pour me faire craquer et me punir. Mais ce qui m’a permis de résister, c’est le message de ma mère que j’avais reçu d’un ami, qui me disait de ne manifester aucun signe de déshonneur ou de manque de courage ».

