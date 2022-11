Mor Talla Kane, Directeur exécutif de la Cnes : Le patriote (Par M. Adama Lam, président de la CNES) C’est avec une grande émotion que je prends ma plume, pour essayer de rendre hommage à M. Mor Talla Kane, Directeur Exécutif de la CNES depuis plus de 20 ans, arraché subitement à notre affection ce 14 novembre 2022. La mort ne devrait surprendre aucun croyant mais j’avoue que la disparition de Mor Talla, nous a tous pris de court. Lui qui se proposait de se reposer un jour pour cause de grippe et reprendre son travail, ne se doutait pas non plus qu’il avait rendez-vous avec le Seigneur, maitre de nos âmes. Ainsi va la vie, en guise de consolation des croyants que nous sommes.

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Novembre 2022 à 15:06 | | 0 commentaire(s)|

Cet hommage, je le fais au nom du Conseil d’Administration, des membres du bureau, de la Direction Exécutive, de l’ensemble des membres de la CNES et en mon nom propre.



Mor Talla est parti en toute discrétion, comme il a d’ailleurs toujours vécu au quotidien : humble et affable, le sourire toujours à l’accueil, visage ouvert d’un homme transparent et sincère.



Il était un homme compétent et multidimensionnel dans son approche des problèmes de la vie. Sa formation académique, son parcours débuté dans l’Administration et son vécu dans les organisations patronales, faisaient de lui une icône du secteur privé national, un homme écouté et respecté dans nos relations avec l’Etat, les partenaires au développement, la société civile, le monde universitaire et celui syndical.



Cette transversalité de ses dimensions intellectuelles, professionnelles, morales et sociales, ont permis à l’homme de se fondre totalement dans les valeurs de la CNES, à travers notre ADN qu’est le patriotisme économique et la préférence nationale, modèle de pensées et manières d’être, que Mor Talla incarnait tout au long de notre compagnonnage.



Mor Talla était un homme de compromis, doublé d’une très grande franchise qu’il distillait avec une grande élégance et un respect immense ; ce qui faisait que ses idées, aussi frontales soient elles, ne heurtaient jamais une âme raisonnable, qui parvenait toujours à en saisir la véracité.



J’ai pu apprécier, au fil des ans, qu’il était un orfèvre du verbe avec sa belle et juste plume, sa générosité dans le partage de son savoir, sa fidélité en amitié et sa loyauté maintes fois magnifiées par ses relations et par des hommes de foi, crédibles et sincères.



Le Sénégal, à l’écouter en parler, était son Sénégal, tellement il manifestait sa disponibilité pour contribuer à toutes les actions qui étaient de nature à faire avancer le pays, et non des moindres : Assises nationales, Plan Sénégal Emergent, Stratégies de développement du secteur privé, Document de stratégies pour l’emploi des jeunes, stratégies de développement industriel, Réforme des chambres de commerces, Dialogue social, COSEC, APIX. Je ne peux citer toutes les contributions de grande qualité qu’il a apportées au pays en guise de participation, au nom du secteur privé et en son nom propre. Mor Talla ne revendiquait pas sa vraie place dans notre société, c’était en fait sa manière d’être, sa foi musulmane, son idéal de citoyen, bref il était un VRAI PATRIOTE.



Il avait compris que le patriotisme, celui des hommes et femmes qui veulent laisser une trace indélébile à la postérité, ne se mesurait pas à l’aune de la fortune financière et de la réussite sociale. Le savoir, le partage, l’intérêt général, la foi en soi et au Créateur, l’amour du prochain, l’acceptation de l’autre et de ses idées contraires, autant de valeurs sur lesquelles nous passions de bons moments, pour refaire notre monde autour de ces idéaux partagés. Combien de postes plus lucratifs que le sien lui étaient proposés avec toujours un refus poli !



Mor Talla incarnait un trait d’union entre toutes les formations syndicales, les pouvoirs publics, les administrations, les hommes politiques de toutes obédiences, les associations formelles ou non. Un fédérateur, artisan infatigable de la réunification du secteur privé qui m’est cher aussi. Tout le monde était le bienvenu à la CNES, dont il s’identifiait entièrement au point d’en porter les stigmates socio-professionnels. Il était disponible pour répondre à toute heure, aux sollicitations des entrepreneurs, qu’ils soient membres ou non de la CNES.



Un grand Monsieur nous a quitté, une lourde perte pour le secteur privé, la CNES en premier, son terroir de THIADIAYE, le pays et la nation toute entière. La présence des différentes composantes de la société à la levée de corps est une illustration parfaite de sa grande dimension.



C’est pourquoi nous ne n’oublierons jamais ni dans nos prières, ni dans le souvenir de sa ligne de conduite. La reconnaissance doit se mesurer à l’aune des actes posés dans le futur.



A sa famille, sa vaillante épouse et à ses enfants, nous témoignons que Mor Talla Kane était un homme DEBOUT, qui ne courbait pas l’échine et qui aimait profondément sa famille directe et sa famille élargie.

Le témoignage en ma présence lors du décès de son beau-père, je devrais dire son père qu’il a perdu très jeune, en était une parfaite illustration.



Puisse le parcours de Mor Talla inspirer notre société sans cesse en mutation ; et nous rappeler l’importance et la portée de nos actions sur Terre dont nous répondrons un jour devant l’Eternel.



Nous renouvelons nos condoléances à sa famille, au Patronat tout entier, à la Société Civile, aux Syndicats, au Gouvernement, à la Presse et à toutes les personnes qui se sont jointes à nous, pour nous apporter leur soutien lors du décès de notre regretté MOR TALLA KANE, qui jusqu’à son dernier souffle, n’avait cessé de placer l’entreprise au cœur de ses préoccupations.



Que la Grâce d’Allah SWT soit sur lui. Qu’Allah SWT l’accueille dans Son Paradis le plus élevé. Amine.





Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook