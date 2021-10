Morane Guèye du Ps, candidat à la Mairie: «Macky Sall doit changer de fusil d’épaule à Mbacké, là où il a toujours perdu» Morane Guèye, opérateur économique, Secrétaire général de la coordination départementale du Parti socialiste de Mbacké, candidat à la mairie pour les élections locales du 22 janvier 2022, a fait savoir qu’il était grand temps pour le Parti socialiste de s’affirmer et d’avoir des ambitions pour la ville de Mbacké, après tant d’années d’accompagnement de la mouvance présidentielle dans toutes les élections.

Vendredi 8 Octobre 2021

Ainsi, il demande au président de la coalition Benno Bokk Yakaar, Macky Sall, de changer de fusil d’épaule s’il veut gagner les élections à Mbacké et de porter son choix sur lui.



Pour Morane Guèye, Secrétaire général de la coordination départementale du Parti socialiste de Mbacké et candidat à la mairie de Mbacké aux prochaines élections du 22 janvier 2022, il est grand temps pour le Parti socialiste d’avoir des ambitions et de s’affirmer après avoir longtemps accompagné la mouvance présidentielle.



Cet avis est aussi celui des nombreux militants de la coalition, qui pensent que le président de la République, Macky Sall, et président de la coalition Benno Bokk Yakaar, comme il a toujours perdu les élections dans cette commune, doit beaucoup réfléchir par rapport à de nombreuses défaites à des élections dans cette localité qui, pourtant, ne lui est pas hostile, et changer de fusil d’épaule, en essayant, avec le Parti socialiste qui, aujourd’hui à Mbacké, constitue le noyau dur de l’électorat composé de jeunes et de femmes engagés et déterminés à lui faire gagner les élections, haut la main dans cette localité.



De l’avis aussi de ce même électorat incontournable à Mbacké, pour gagner des élections, l’opérateur économique Morane Guèye, pour les nombreuses actions concrètes qu’il ne cesse de poser en faveur des populations de Mbacké, personne n’est mieux placé que lui pour diriger la mairie de Mbacké.



Et que, de par son expérience de conseiller municipal depuis plusieurs années, il est mieux outillé pour cerner les problèmes de la ville et lui attirer ce qui lui manque, si on tient compte des nombreuses relations qu’il a tissées à travers la Diaspora, un milieu où il a une bonne audience et qui lui est favorable.



Pour le Secrétaire général de la coordination départementale du Parti socialiste de Mbacké et membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, il ne peut pas dire que rien n’a été fait de positif à Mbacké, mais qu’il reste encore beaucoup à faire qui dépend de la municipalité.



Et en ce sens, soutient-il, une équipe forte, dynamique, soudée et mobilisée autour de l’essentiel, ferait l’affaire pour amener la commune de Mbacké vers l’émergence, une station où il compte l’emmener, une fois élu maire.













