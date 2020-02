Mort Suspecte d’Abiboulaye Camara : L’autopsie enfonce le marabout

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Février 2020 à 17:45

L’autopsie du corps d’Habiboulaye Camara, décédé, dimanche à Louga, a levé un coin du voile qui entourait la mort tragique de ce jeune talibé de 13 ans. Le certificat de genre de mort fait état d’un traumatisme crânien sans fractures avec hémorragie causée par un objet contondant.



Le marabout mis en cause, déféré au Parquet, ce jeudi, après que le résultat de l’autopsie et de l’enquête a été rendu public. Dans un premier temps, il a été en détention provisoire au Commissariat de Louga ce, depuis le jour du décès de l’enfant talibé. Pour le moment, les charges retenues contre lui ne sont pas encore définies.

