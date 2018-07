Mort d’Amy Collé Bâ : Deux personnes arrêtées

Deux personnes soupçonnées d’avoir tué Amy Collé Bâ, la vendeuse de poissons retrouvée morte dans le verger d’un ancien député, ont été arrêtées. Selon Le Témoin qui donne l’information, il s’agit de D.D et B.G.



Le journal indique que les mis en cause sont en garde-à-vue à la gendarmerie de Mboro. La même source indique trois autres individus dont deux saisonniers employés dans le champ, sont en cavale.



L’AS informe, pour sa part, que la Dic, qui s’est saisie de l’affaire, poursuit son enquête. Et que la victime, dont le corps était en état de décomposition très avancée, a été enterrée dans le champ où elle a été retrouvée morte.