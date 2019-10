Mort d'Emiliano Sala : la Fifa ordonne à Cardiff de payer 6 millions d'euros à Nantes Huit mois après la disparition en avion du joueur argentin Emiliano Sala, la Fifa a exigé, lundi, auprès du club de Cardiff le paiement au FC Nantes de 6 des 17 millions d'euros dûs pour le transfert de l'attaquant.





Rédigé par leral.net le Mardi 1 Octobre 2019 à 10:56 | | 0 commentaire(s)|

La Fifa a ordonné, lundi 30 septembre, au club gallois de Cardiff de payer au FC Nantes 6 des 17 millions d'euros du transfert du joueur argentin Emiliano Sala, mort le 21 janvier en compagnie du pilote de l'avion qui les transportait vers son nouveau club.



Après la disparition du joueur, Cardiff avait décidé de ne pas honorer un premier versement de 6 millions d'euros sur les 17 du montant total du transfert, alors qu'il avait été validé par les autorités du football avant l'accident. Nantes avait saisi la Fifa fin février pour réclamer la totalité du paiement.



La Fifa a précisé à l'AFP que cette décision ne concernait "que le premier versement de 6 millios d'euros dû selon les termes du contrat", sur un montant total du transfert de 17 millions d'euros.



Premier versement de 6 millions d'euros



"Pour des raisons de confidentialité, nous ne pouvons apporter de commentaires sur les possibles futures échances ou sur d'autres conditions de l'accord", a ajouté la Fifa dans un second communiqué donnant quelques précisions. Les deux clubs peuvent faire appel de cette décision devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) qui siège à Lausanne.





La commission du statut du joueur de la Fifa, présidée par le Sud-Africain Raymond Hack, s'est réunie mercredi, mais n'a notifié la décision que lundi aux deux clubs. Cette commission a jugé que Cardiff devait payer au FC Nantes "la somme de 6 millions d'euros, correspondant au premier versement dû dans le cadre de l'accord conclu entre les parties le 19 janvier 2019 pour le transfert de Sala, décédé le 21 janvier."



"Nous allons demander des clarifications à la Fifa"



Les deux prochaines échéances sont prévues en janvier 2020 (6 millions d'euros) et janvier 2021 (5 millions d'euros). L'ancien club de Sala, actuellement 2e ex-aequo du Championnat de France de Ligue 1, compte aussi en obtenir le paiement, aux dates prévues.



Un porte-parole du club de Cardiff a indiqué "prendre note" de la décision de la commission du statut du joueur, dans un communiqué transmis à l'AFP. "Nous allons demander des clarifications à la Fifa sur la signification exacte de son communiqué afin de prendre une décision éclairée sur nos prochaines étapes", a-t-il ajouté.



Des "circonstances tragiques"



Dans ses délibérations, la commission a pris en considération "les circonstances tragiques et singulières entourant le litige, décidant notamment de ne pas réclamer de frais de procédure aux parties", a précisé la Fifa dans son communiqué.

Fin août, la Fifa avait adressé aux deux clubs un courrier dans lequel elle préconisait une conciliation pour le paiement du transfert du footballeur argentin. Sans accord des clubs, le dossier a donc été soumis à la commission du statut du joueur qui a tranché.



Début février, après de longues recherches infructueuses, le corps d'Emiliano Sala avait finalement été récupéré dans l'épave du petit avion puis formellement identifié. L'épave du monomoteur Piper Malibu qui emmenait le pilote, âgé de 59 ans, et l'ex-attaquant de Nantes, âgé de 28 ans, vers son nouveau club de Cardiff, avait été localisée à l'endroit où l'avion avait cessé d'émettre, dans la Manche, à une vingtaine de kilomètres au nord de l'île anglo-normande de Guernesey.











Avec AFP

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos