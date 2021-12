Mort d'homme à Rufisque: Matar Bâ arrête les Navétanes et les autres disciplines "violentes"

" C'est Inconcevable. On s’est battu pour que Rufisque ait un stade et pourtant, au retard de livraison, j'ai été même déclaré persona no, grata dans la localité. Il n'y a pas de raison, rien ne peut expliquer cette violence. On ne peut plus rien faire, on ne peut rien développer dans la violence. Des mesures dissuasives seront prises. La violence plombe les efforts du Sénégal, des dirigeants ", se désole Matar Bâ.



Plus d'un milliard FCfa investi



" Avec les images, le constat est que tout ce qui a été fait dans ce stade, a été gâché. Le gazon a été brûlé sciemment et je ne comprends pas ces actes violents. Les navétanes vont être arrêtées, et les autres disciplines avec violence. Il faut que chacun prenne ses responsabilités ", a affirmé le Ministre des Sports, tout en indiquant que les responsabilités seront situées à tous les niveaux.