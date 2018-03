Mort d’un Sénégalais à Madrid : « Toutes les dispositions sont prises pour clarifier cet événement malheureux", assure Macky Sall

Le chef de l’Etat Macky Sall s’est dit "très affecté" par le décès d’un Sénégalais jeudi soir à Madrid (Espagne), à la suite d’une course-poursuite avec des policiers espagnols, a appris l’APS de source officielle.



"Le chef de l’Etat s’est dit très affecté par la mort de notre compatriote Mame Mbaye Ndiaye survenue jeudi soir à Madrid, en Espagne", indique un communiqué du pôle communication de la Présidence de la République.



La communauté sénégalaise établie à Madrid a manifesté pour dénoncer le décès par arrêt cardiaque de ce vendeur à la sauvette, à la suite d’une course-poursuite avec des policiers espagnols.



Le Président Macky Sall a échangé au téléphone avec Mama Diallo, une des organisatrices de la manifestation et lui a manifesté sa compassion à l’endroit de toute la communauté sénégalaise, indique le communiqué.



"Jamais les autorités sénégalaises ne laisseront les compatriotes seuls dans l’épreuve et que toutes les dispositions sont prises pour clarifier cet événement malheureux", souligne la même source.



"L’Etat va appuyer la communauté et la famille du disparu pour faciliter le transfert de son corps en partenariat avec la représentation sénégalaise à Madrid", informe le texte, ajoutant que le chef de l’Etat a félicité les Sénégalais de la diaspora de la solidarité qu’ils ont manifesté durant cette épreuve.



Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères assure que le gouvernement "a saisi immédiatement" les autorités espagnoles compétentes "pour qu’une enquête soit diligentée pour déterminer les causes et les circonstances" de cette mort.



Il a présenté ses condoléances à la famille du défunt et à l’ensemble de la communauté sénégalaise établie en Espagne.