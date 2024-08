Mort d’un individu par électrocution à Touba : Senelec précise que la victime n’intervenait pas pour l’entreprise

Dans un communiqué de presse, Senelec tient à préciser que la victime n’intervenait pas pour le compte de l’entreprise. Par ailleurs, elle rappelle que ses agents déployés sur le terrain respectent scrupuleusement les règles de sécurité.



«Afin d’éviter tout risque d’accident électrique, Senelec appelle les populations à faire preuve de la plus grande vigilance et à respecter les consignes de sécurité suivantes : ne jamais effectuer de travaux sur les installations électriques sans l'autorisation expresse de Senelec ; ne pas s'approcher des lignes électriques ni des poteaux, surtout en période de travaux ou de conditions météorologiques difficiles ; éviter toute intervention à proximité des installations de Senelec sans une formation adéquate et l'autorisation nécessaire », renseigne Senelec.



En cas d'urgence ou pour toute demande d'assistance, Senelec demande la contacter au 33 867 66 66 /30 100 66 66, ou à l’adresse «Senelec l’officiel » via les plateformes digitales Facebook, Twitter, et Instagram, disponibles 24h/24.



Adou Faye







Source : A la suite du malheureux incident survenu ce lundi 26 août 2024 dans la ville sainte de Touba, plus précisément dans le quartier Sam Serigne Bara Khourédia, ayant entrainé la mort tragique d'un individu par électrocution, Senelec tient tout d’abord à présenter ses plus sincères condoléances à la famille de la victime.Source : https://www.lejecos.com/Mort-d-un-individu-par-ele...

