Mort de 750 pélicans blancs dont 740 jeunes et 10 adultes au Parc de Djoudj:

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Janvier 2021

Un constat amer de la Direction des Parcs nationaux. Une patrouille des agents du Parc National des Oiseaux de Djoudj (Saint-Louis) a constaté une forte mortalité de pélicans blancs, rapporte L'As. Il s’agit au total de 750 pélicans blancs dont 740 jeunes et 10 adultes dont on ignore, pour le moment, les causes de ces décès.



Face à cette situation, la Direction des Parcs nationaux a effectué une mission au parc. Ainsi, instruction a été faite au au Conservateur de la Réserve Spéciale de Faune de Gueumbeul d’effectuer l’autopsie des pélicans sur place et de faire des prélèvements qui sont envoyés au laboratoire National de l’Elevage et de Recherche Vétérinaire (LNERV).



En attendant d’identifier les causes de cette affaire, la Direction des parcs a pris des mesures conservatoires. Ainsi, l’accès au parc est interdit jusqu’à nouvel ordre au grand public. Dans la même veine, les balades en pirogue le long du marigot du Djoudj sont suspendues. Il sera procédé à la destruction des carcasses et des déchets avec l’aide des agents de la brigade d’hygiène de Saint-Louis et la surveillance dans le Parc sera renforcée. Il est prévu également une campagne de sensibilisation des agents et des populations périphériques sur les mesures de biosécurité à observer.

