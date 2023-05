Mort de Adja Diallo: Une autopsie a été réalisée (Avocat)

Une jeune fille du nom de Adja Diallo a perdu la vie lors des affrontements entre forces de l’ordre et populations à Ngor. Pour rechercher les causes et les circonstances de sa mort, une autopsie a été réalisée, selon Me Cheikh Koureyssi Ba.



"J'ai représenté la famille à l'autopsie de la jeune Adji DIALLO, 17 ans, décédée ce mardi à Ngor. Le Pr DIAL du CTO et son équipe ont procédé avec toute leur expertise devant la police scientifique de la ... Gendarmerie Nationale", a écrit Me Ba sur sa page Facebook.