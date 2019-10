Mort de Bada Cissé à Richard-Toll: la Police sur la piste d'un meurtre ! L'enquête sur la mort du jeune Bada Cissé à Richard-Toll avance à grand pas. Une source proche du dossier révèle que les hommes du commissaire Malick Dieng ont déjà auditionné sur procès-verbal, au moins cinq individus (des amis du défunt et un jakartaman).



Rédigé par leral.net le Samedi 19 Octobre 2019 à 15:22 | | 0 commentaire(s)|

Selon toujours la même source, la police serait sur la piste d'un meurtre suite à une altercation entre "amis".



Pour rappel, Bada Cissé a été retrouvé mort le 30 septembre 2019, à proximité d'un étang d'eau dans le quartier de Diamaguene.



Tout en appréciant le travail efficace de la Police, les jeunes de la commune et ceux de Diamaguene en particulier, exigent que la lumière soit faite sur cette affaire.









Source pressafrik

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos