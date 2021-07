Mort de Cheikh Bamba Ndiaye au Lycée des Parcelles assainies: 3 élèves en classe de seconde arrêtés

Mercredi dernier, au Lycée des Parcelles Assainies, Cheikh Bamba Ndiaye, élève en classe de Première L2C, est mort à la suite d’une bagarre rangée au cours d’un match de football, communément appelé "interclasse".



D'aprés "Libération", trois élèves en classe de Seconde ont été arrêtés et placés en garde à vue. Les suspects, qui ont entre 18 et 19 ans, pourraient être déférés lundi prochain. Lors de la rixe, Cheikh Bamba Dièye est tombé et sa tête a cogné une brique.

